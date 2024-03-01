Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında değişmedi

Cuma, 01 Mart 2024 10:58:14 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Şubat ayında aylık yatay seyrederek %46 seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 2,4 puan düşüşle %41,4 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 1,5 puan artışla %45,2 seviyesinde yer aldı. Nihai mamul stok endeksi ise 9,1 puan artışla %52,8 oldu.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 8,2 puan düşüşle %49,6 seviyesinde kaydedildi. Üretim ve faaliyet beklentileri endeksi ise 6,5 puan gerileyerek %52 oldu.

Mart ayında havaların düzelmesiyle birlikte son kullanıcı sektörlerden gelen talebin toparlanması bekleniyor. Yakın zamanda hammadde fiyatlarının düşmesi maliyet tarafından uygulanan baskıyı hafifletti. Bunun Mart ayında kapasite kullanım oranlarını artıracağı düşünülüyor. Talebin üretimden daha zayıf olması beklendiği için arz fazlası ortaya çıkabilir.