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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında arttı

Salı, 31 Ocak 2023 10:05:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla 2,3 puan artarak %46,6 oldu.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 6,8 puan artışla %50,2 seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 5 puan artışla %43,9 seviyesine yükselerek, son kullanıcıların talebinin uzun süren tatile rağmen iyileştiğine işaret etti. Covid-19 salgınına yönelik önlemlerin hafifletilmesi piyasa oyuncularının iyimser beklentilere sahip olmasına ve dolayısıyla söz konusu ayda stoklarını doldurmasına yol açtı.

Söz konusu ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 6,8 puan artışla %66,6 oldu. Ocak ayında hammadde fiyatları artarak çelik üreticilerinin üretim maliyetlerini yukarı çekerken, piyasa oyuncularının iyileşen beklentileri hammadde alımlarını artırmalarına neden oldu.

Ocak ayında nihai mamul stok endeksi ise Aralık’a kıyasla 11,2 puan artışla %52,8 seviyesinde yer aldı.

Covid-19’un etkisinin azalması çelik sektörünü olumlu etkilerken, çelik talebi uzun süren tatilin ardından Şubat ayında iyileşmeye devam edecek ve inşaat sahalarında faaliyetler kademeli bir şekilde yeniden başlayacak. Buna ek olarak, Çin hükümeti gayrimenkul endüstrisine yönelik teşvik politikaları yayımladı ve bunlar Şubat ile Mart aylarında çelik talebini olumlu etkileyecek. Şubat ayında çelik üretimi ile talebinin ve demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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