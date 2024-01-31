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Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %46’da kaldı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 11:26:37 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Ocak ayında aylık yatay seyrederek %46 seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artışla %43,8 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 2,1 puan düşüşle %43,7 seviyesinde yer aldı. Nihai mamul stok endeksi ise 0,8 puan artışla %43,7 oldu.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 18,7 puan düşüşle %57,8 seviyesinde kaydedildi. 

Şubat ayında 9-16 Şubat tarihleri arasında kutlanacak Çin Yeni Yılı nedeniyle talebin zayıf seyretmesi ve alımların düşüp çelik fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor. Bununla birlikte hammadde fiyatları çelik piyasasının zayıf performansına bağlı olarak daha da gevşeyebilir.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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