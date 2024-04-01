Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında %44,2’ye geriledi

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Mart ayında aylık 1,8 puan düşüşle seyrederek %44,2 seviyesinde kaydedildi.
Mart ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 3 puan artışla %44,4 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 7,5 puan düşüşle %37,7 seviyesinde yer aldı.
Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 27,1 puan düşüşle %22,4 seviyesinde kaydedildi.
Nisan ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin güçlenmesi ve üretim tonajının artmasıyla birlikte nihai mamul fiyatlarının dalgalanması bekleniyor.