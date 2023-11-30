Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım ayında %48,2’ye çıktı

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 2,6 puan artışla %48,2 seviyesine çıktı.
Kasım ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 4,7 puan artışla %49,7 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi aylık 4,6 puan artışla %48 seviyesinde yer alarak üç ay arka arkaya düşüşün ardından tekrar yükseldi.
Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi aylık 17,7 puan artışla %77 oldu.
Çelik üreticileri üretimin Aralık ayında düşmesini beklediği için hammadde stok seviyesini önceden düşürdü. Kasım ayında hammadde stok endeksi 1,7 puan düşüşle %42,5 seviyesinde yer aldı.
Aralık ayında çelik talebinin zayıflayıp fiyatları olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ancak Çin ve ABD arasındaki ilişkilerin ABD’de gerçekleşecek görüşme sonrasında yumuşaması piyasa beklentilerini olumlu etkileyecektir. Çin iç piyasasında çelik fiyatlarının Aralık ayında gevşemesi bekleniyor.