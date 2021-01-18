﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 16:14:40 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Çin’in metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı çeyreklik bazda 0,4 puan ve yıllık bazda 1,8 puan artışla %82 seviyesinde yer aldı.

2020 yılında, Çin’in metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 1,2 puan düşüşle %78,8 seviyesinde gerçekleşti.

2020’nin dördüncü çeyreğinde Çin’in toplam sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 0,5 puan ve çeyreklik bazda 1,3 puan artışla %78 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda, ülkenin toplam sanayi kapasite kullanım oranı, yıllık bazda 2,1 puan düşüşle %74,5 oldu.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

18  Oca

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Aralık ayında %10,7 arttı
13  Oca

Çin limanlarında demir cevheri stokları %1,22 düştü
13  Oca

Anyang Steel 2020 net kârının %2,5-22 düşmesini bekliyor
13  Oca

Masteel Group’un çelik üretimi 2020’de %5,75 arttı, 2021’de hafifçe düşecek
06  Oca

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta hafifçe düştü