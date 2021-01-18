Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı dördüncü çeyrekte arttı

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde Çin’in metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı çeyreklik bazda 0,4 puan ve yıllık bazda 1,8 puan artışla %82 seviyesinde yer aldı.
2020 yılında, Çin’in metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 1,2 puan düşüşle %78,8 seviyesinde gerçekleşti.
2020’nin dördüncü çeyreğinde Çin’in toplam sanayi kapasite kullanım oranı yıllık 0,5 puan ve çeyreklik bazda 1,3 puan artışla %78 seviyesinde kaydedildi. Söz konusu yılda, ülkenin toplam sanayi kapasite kullanım oranı, yıllık bazda 2,1 puan düşüşle %74,5 oldu.