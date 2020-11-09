Çin’in çelik ihracatı Ekim ayında %5,5 arttı

Pazartesi, 09 Kasım 2020 15:03:00 (GMT+3) | Şanghay

Bu yılın Ekim ayında Çin’in nihai mamul ihracatı aylık bazda %5,5 artış kaydederken, yıllık bazda %15,5 düşerek 4,04 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yıllık düşüş, Eylül ayındaki yıllık %30,8 gerilemeye kıyasla daha azdı ve bu durum Ekim ayında Çinli üreticilerin ihracatla daha fazla ilgilediklerini gösterdi. Fiyatlar açısından Çin çıkışlı sıcak sac, soğuk sac ve galvanizli sac fiyatları global pazarda en rekabetçi olan ürünlerdi ve bu ürünler Vietnam, Pakistan ve bunun dışındaki bazı Asya ülkelerinden, aynı amanda Güney Amerika’dan güçlü bir talep gördü. Bu durum da Çinli ihracatçıların fiyatlarını destekledi.

Ocak-Ekim döneminde ise Çin yıllık bazda %19,3 düşüşle 44,43 milyon mt nihai mamul ihraç etti. İhracattaki düşüş, Ocak-Eylül ayındaki düşüşe kıyasla 0,3 puan daha azdı.