Çin’in çelik ihracatı 2025 yılının ilk yarısında %9,2 arttı ancak Haziran’da 10 milyon mt’un altında kaldı

Çin gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde ülkenin nihai mamul ihracatı yıllık %9,2 artışla 58,15 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aylık ihracat tonajlarının yıl sonuna kadar böyle devam etmesi halinde, Çin’in 2025 yılında toplam nihai mamul ihracatının 116 milyon mt seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu rakam, 2024 sonlarında yapılan yaklaşık 100 milyon mt civarındaki tahminlerin üzerinde.

Aynı dönemde ülkenin nihai mamul ithalatı ise yıllık %16,4 düşüşle 3,02 milyon mt oldu.

Ancak bu yılın ikinci yarısında küresel piyasada korumacılığın artması, Çin’in çelik ihracatını olumsuz etkileyebilir. İhracattaki olası düşüşün boyutu ise yerel piyasa koşulları ve üretim kesintilerinin durumuna bağlı olacak.

Öte yandan sadece Haziran ayında Çin’in nihai mamul ihracatı aylık %8,5 düşüş ve yıllık %10,7 artışla 9,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Vietnam’ın yeni tarifeleri Çin'in ihracatına darbe vurabilir

7 Temmuz itibarıyla Vietnam, Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik %23,1 ila %27,83 oranında antidamping vergisi uygulamaya başladı. Vergilerin beş yıl boyunca yürürlükte kalacağı bildirildi. Ayrıca geçtiğimiz hafta Vietnam ile ABD arasında, yeniden ihraç edilen ürünler için %40 oranında vergi uygulanmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Vietnam tarafından açıklanan bu iki adım, Çin’in çelik ihracatını doğrudan ve dolaylı olarak ciddi şekilde etkileyecek. Zira Vietnam, Çin’in yalnızca en büyük doğrudan ihracat pazarı değil, aynı zamanda Çin menşeli çeliğin en büyük dolaylı ihracatçısı konumunda.

Geleneksel olarak talebin düşük olduğu yaz sezonunda Çin’de yerel inşaat demiri ve sıcak rulo sac satışlarında durgunluk gözlenirken, stokların artması çelik üreticilerinin kârlılığını düşürdü. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Üreticiler, çevre koruma önlemleri kapsamındaki üretim kısıtlamaları ve Eylül ayında yapılacak resmi geçit törenleri nedeniyle yüksek fırınlarda bakım çalışmalarına başlayacak.

Haziran ayında Çin’in nihai mamul ithalatı aylık %2,3 ve yıllık %17,5 düşüşle 470.000 mt seviyesinde gerçekleşti.