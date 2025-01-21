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Çin’in çelik çubuk ihracatı 2024’te %24,4 arttı

Salı, 21 Ocak 2025 10:40:33 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in çelik çubuk ihracatı 2024 yılında yıllık %24,4 artışla 13,44 milyon mt, filmaşin ihracatı ise yıllık %7,8 artışla 2,62 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, ülkenin köşebent/U profil ihracat hacmi yıllık %22 artışla 5,91 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yalnızca Aralık ayında, Çin’in çelik çubuk ihracatı aylık %10,6 ve yıllık %95,8 artışla 1,46 milyon mt; filmaşin ihracatı aylık %14,3 ve yıllık %13,7 artışla 240.000 mt; köşebent/U profil ihracatı ise aylık %15,7 ve yıllık %49,3 artışla 590.000 mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Profil Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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