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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak ayında %0,15 arttı

Cuma, 02 Şubat 2024 09:49:47 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın Ocak ayında aylık %0,15 ve yıllık %0,43 artışla 16.244 RMB/m2 (2.288$/m2) seviyesinde kaydedildi. 

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,56 ve yıllık %3,96 düşüşle 15.230 RMB/m2 (2.145$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş %0,01, yıllık bazdaki düşüş 0,43 puan daha hızlı oldu.    

31 Ocak itibarıyla başta ilk kademe şehirler olmak üzere birçok bölgede gayrimenkul alımlarına yönelik politikaların gevşetilmesi alıcıları konut alımlarına teşvik ederek yeni konut fiyatlarını olumlu etkiledi.

1$ = 7,1006 RMB 

 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya İnşaat 

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