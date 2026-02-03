 |  Giriş 
Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak 2026’da aylık %2,52 arttı

Salı, 03 Şubat 2026 10:07:51 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Ocak ayında aylık %0,18 ve yıllık %2,52 artışla 17.114 RMB/m2 (2.455$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,85 ve yıllık %8,67 düşüşle 12.905 RMB/m2 (1.851,5$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,12 puan, yıllık bazdaki düşüş ise 0,31 puan daha hızlı gerçekleşti. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

