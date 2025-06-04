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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Mayıs’ta %0,3 arttı

Çarşamba, 04 Haziran 2025 10:20:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Mayıs ayında aylık %0,3 ve yıllık %2,56 artışla 16.815 RMB/m2 (2.335$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,71 ve yıllık %7,24 düşüşle 13.794 RMB/m2 (1.916$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,02 puan daha fazla hızlı olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,01 puan daha yavaş gerçekleşti.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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