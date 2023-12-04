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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Kasım ayında %0,05 arttı

Pazartesi, 04 Aralık 2023 10:49:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,05 ve yıllık %0,08 artışla 16.293 RMB/m2 (2.282$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,56 ve yıllık %3,21 düşüşle 15.400 RMB/m2 (2.169$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık ve yıllık bazdaki düşüş 0,11 puan daha hızlı oldu.

30 Kasım tarihinde birkaç şehirde kalkındırma projelerinin başlaması gayrimenkul sektörü satışlarını olumlu etkiledi.

1$ = 7,1011 RMB


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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