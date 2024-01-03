Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Aralık ayında %0,1 arttı

Çarşamba, 03 Ocak 2024 10:00:43 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %0,1 ve yıllık %0,27 artışla 16.220 RMB/m2 (2.284,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,55 ve yıllık %3,53 düşüşle 15.315 RMB/m2 (2.157$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş %0,01 daha yavaş olurken ve yıllık bazdaki düşüş 0,32 puan daha hızlı oldu.

Çin’in 2023’ün son aylarında uygulamaya başladığı birkaç teşvik politikası gayrimenkul sektörünü olumlu etkiledi.

1$ = 7,1002 RMB