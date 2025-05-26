 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ayının ortasında %0,1 yükseldi

Pazartesi, 26 Mayıs 2025 10:16:07 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs ayı başına (1-10 Mayıs) kıyasla 2,5 RMB/mt (0,35$/mt) veya %0,1 artışla 3.189,5 RMB/mt (443$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve sıcak rulo sac fiyatları %0,3 artarken, ortalama orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,3, %0,2 ve %0,7 düşüş kaydetti. 


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 26 Mayıs

26 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

26 May | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici hafta başlarken inşaat demiri fiyatını artırdı

26 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları talep zayıfladığı için gevşedi

26 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Dongkuk Steel Incheon tesisinde inşaat demiri üretimini durduracak

26 May | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Mart’ta aylık %85,9 artış kaydetti

26 May | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 21. Hafta, 2025

23 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa’da uzun mamul fiyatları yine farklı seyirler izledi

23 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Emsteel canlı iç piyasa satışlarının desteğiyle Haziran ayı inşaat demiri fiyatlarını yatay bıraktı

23 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları yatay, Asya’da beklentiler aşağı yönlü

23 May | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis