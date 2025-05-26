Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ayının ortasında %0,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs ayı başına (1-10 Mayıs) kıyasla 2,5 RMB/mt (0,35$/mt) veya %0,1 artışla 3.189,5 RMB/mt (443$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve sıcak rulo sac fiyatları %0,3 artarken, ortalama orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,3, %0,2 ve %0,7 düşüş kaydetti.