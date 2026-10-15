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Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Eylül sonunda %0,3 arttı

Perşembe, 15 Ekim 2026 09:50:33 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül) Çin'de ortalama 20 mm HRB 400E kalite inşaat demiri fiyatı Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla 10,8 RMB/mt (1,6$/mt) veya %0,3 artışla 3.175,9 RMB/mt (472$/mt) seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde ortalama orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Eylül ayı ortasına kıyasla sırasıyla %0,3, %0,4 ve %0,6 düşerken, ortalama dikişsiz çelik boru fiyatları sabit kaldı. Ortalama filmaşin fiyatları ise %0,5 arttı.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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