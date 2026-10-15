Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Eylül sonunda %0,3 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül) Çin'de ortalama 20 mm HRB 400E kalite inşaat demiri fiyatı Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla 10,8 RMB/mt (1,6$/mt) veya %0,3 artışla 3.175,9 RMB/mt (472$/mt) seviyesine yükseldi.

Söz konusu dönemde ortalama orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Eylül ayı ortasına kıyasla sırasıyla %0,3, %0,4 ve %0,6 düşerken, ortalama dikişsiz çelik boru fiyatları sabit kaldı. Ortalama filmaşin fiyatları ise %0,5 arttı.