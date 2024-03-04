Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat sonunda %12,8 arttı

Pazartesi, 04 Mart 2024 11:30:27 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 28 Şubat tarihi itibarıyla, 20 Şubat tarihine kıyasla 1.55 milyon mt veya %12,8 artışla 13,67 milyon mt oldu.

20 Şubat’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %15,9, %1,4, %4,6, %17,7 ve %15 artışla 2,33 milyon mt, 1,43 milyon mt, 1,37 milyon mt, 1,73 milyon mt ve 6,81 milyon mt seviyelerinde yer aldı.