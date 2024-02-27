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Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat ortasında %26,8 arttı

Salı, 27 Şubat 2024 11:02:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Şubat tarihi itibarıyla, 10 Şubat tarihine kıyasla 2.56 milyon mt veya %26,8 artışla 12,12 milyon mt oldu.

20 Şubat’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %23,3, %23,7, %12,9, %22,5 ve %33,6 artışla 2,01 milyon mt, 1,41 milyon mt, 1,31 milyon mt, 1,47 milyon mt ve 5,92 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Levha Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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