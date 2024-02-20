Çin’de temel nihai mamul stokları Şubat başında %10,4 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Şubat tarihi itibarıyla, 31 Ocak tarihine kıyasla 900.000 mt veya %10,4 artışla 9,56 milyon mt oldu.
10 Şubat’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %5,2, %1,8, %9,4, %14,3 ve %14,2 artışla 1,63 milyon mt, 1,14 milyon mt, 1,16 milyon mt, 1,2 milyon mt ve 4,43 milyon mt seviyelerinde yer aldı.