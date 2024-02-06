Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak sonunda %5,2 arttı

Salı, 06 Şubat 2024 10:04:33 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Ocak tarihi itibarıyla, 20 Ocak tarihine kıyasla 430.000 mt veya %5,2 artışla 8,66 milyon mt oldu.

31 Ocak’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 20 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %2,6, %1,8, %1, %6,1 ve %8,4 artışla 1,55 milyon mt, 1,12 milyon mt, 1,06 milyon mt, 1,05 milyon mt ve 3,88 milyon mt seviyelerinde yer aldı.