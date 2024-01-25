Çin’de temel nihai mamul stokları Ocak ortasında %5,4 arttı

Perşembe, 25 Ocak 2024 10:39:47 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ocak tarihi itibarıyla, 10 Ocak tarihine kıyasla 420.000 mt veya %5,4 artışla 8,23 milyon mt oldu.

20 Ocak’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Ocak tarihine kıyasla sırasıyla %2,7, %3,8, %4, %7,6 ve %6,9 artışla 1,51 milyon mt, 1,10 milyon mt, 1,05 milyon mt, 990.000 mt ve 3,58 milyon mt seviyelerinde yer aldı.