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Çin’de temel nihai mamul stokları Mayıs ortasında %3,6 düştü

Salı, 28 Mayıs 2024 10:05:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Mayıs tarihi itibarıyla, 10 Mayıs tarihine kıyasla 420.000 mt veya %3,6 düşüşle 11,13 milyon mt oldu.

20 Mayıs’tan itibaren yerel orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Mayıs’a kıyasla sırasıyla %1,5, %8,3 ve %6,1 düşüşle 1,29 milyon mt, 990.000 mt ve 5,06 milyon mt seviyelerinde kaydedilirken sıcak rulo sac stokları 2,42 milyon mt seviyesinde yatay seyretti. Soğuk rulo sac stokları %1,5 artışla 1,37 milyon mt oldu.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Levha Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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