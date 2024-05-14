Çin’de temel nihai mamul stokları Mayıs başında %3,7 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Mayıs tarihi itibarıyla, 30 Nisan tarihine kıyasla 440.000 mt veya %3,7 düşüşle 11,55 milyon mt oldu.
10 Mayıs’tan itibaren yerel sıcak rulo sac stokları %2,5 artışla 2,42 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 30 Nisan tarihine kıyasla sırasıyla %1,5, %3, %9,2, ve %5 düşüşle 1,35 milyon mt, 1,31 milyon mt, 1,08 milyon mt ve 5,39 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.