Çin’de temel nihai mamul stokları Kasım sonunda %2,3 düştü

Salı, 05 Aralık 2023 10:58:37 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 30 Kasım tarihi itibarıyla, 20 Kasım tarihine kıyasla 180.000 mt veya %2,3 düşüşle 7,55 milyon mt oldu.

30 Kasım’dan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 31 Ekim tarihine kıyasla sırasıyla %4,5, %0,9, %3,7, %3,6 ve %0,7 düşüşle 1,7 milyon mt, 1,06 milyon mt, 1,06 milyon mt, 810.000 mt ve 2,93 milyon mt seviyelerinde yer aldı.