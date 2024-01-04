Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1,4 arttı

Perşembe, 04 Ocak 2024 10:03:02 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 31 Aralık tarihi itibarıyla, 20 Aralık tarihine kıyasla 100.000 mt veya %1,4 artışla 7,29 milyon mt oldu.

30 Aralık’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve orta kalınlıkta levha stokları 20 Aralık tarihine kıyasla sırasıyla %1,4, %1 ve %2,1 düşüşle 1,44 milyon mt, 1,03 milyon mt ve 940.000 mt seviyelerinde yer alırken filmaşin ve inşaat demiri stokları %3,8 ve %4,1 artış ile 830.000 mt ve 3,05 milyon mt oldu.