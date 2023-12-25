Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık ortasında %2,4 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Aralık tarihi itibarıyla, 10 Aralık tarihine kıyasla 180.000 mt veya %2,4 düşüşle 7,19 milyon mt oldu.
20 Aralık’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve orta kalınlıkta levha stokları 10 Aralık tarihine kıyasla sırasıyla %9,3, %1 ve %5,9 düşüşle 1,46 milyon mt, 1,04 milyon mt ve 960.000 mt seviyelerinde yer alırken filmaşin ve inşaat demiri stokları %1,3 ve %1 artış ile 800.000 mt ve 2,93 milyon mt oldu.