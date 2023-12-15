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Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık başında %2,4 düştü

Cuma, 15 Aralık 2023 11:04:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 10 Aralık tarihi itibarıyla, 30 Kasım tarihine kıyasla 180.000 mt veya %2,4 düşüşle 7,37 milyon mt oldu.

10 Aralık’tan itibaren yerel sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, orta kalınlıkta levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 30 Kasım tarihine kıyasla sırasıyla %5,3, %0,9, %2,9, %2,5 ve %1 düşüşle 1,61 milyon mt, 1,05 milyon mt, 1,02 milyon mt, 790.000 mt ve 2,9 milyon mt seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac İnşaat Demiri Levha Filmaşin Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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