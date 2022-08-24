Çin’de temel nihai mamul stokları Ağustos ortasında %5,3 düştü

Çin Demir ve Çelik Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 20 Ağustos tarihi itibarıyla, 10 Ağustos tarihine kıyasla 540.000 mt veya %5,3 düşüş göstererek 9,74 milyon mt oldu.
Söz konusu tarih itibarıyla, yerel sıcak rulo sac, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Ağustos tarihine kıyasla sırasıyla %4, %6,2 ve %8,3 düşüşle 1,92 milyon mt, 1,36 milyon mt ve 4,2 milyon mt seviyelerinde yer alırken, soğuk rulo sac stokları 1,27 milyon mt seviyesinde kaldı ve orta kalınlıkta levha stokları ise %1 artışla 990.000 mt seviyesinde kaydedildi.