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Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Kasım döneminde %3,3 yükseldi

Salı, 17 Aralık 2024 11:36:30 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre, bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3,3 artışla 46,58 trilyon RMB (6,5 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %4,2 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %10,3 ve %9,3 artış gösterdi.

Yalnızca Kasım ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,1 artış kaydettiği görüldü.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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