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Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak ayında %30,39 geriledi

Çarşamba, 12 Mart 2025 10:08:08 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel toz cevher, ithal toz cevher ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %30,39, %29,27, %21,14, %24,26 ve %16,59 düşüş kaydetti. Geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla ise aynı mamullerin ortalama alım maliyetleri sırasıyla %7,03, %6,24, %0,98, %1,12 ve %2,07 geriledi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik 

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