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Çin’de günlük ortalama perakende araç satışı Ekim’de %10 arttı

Perşembe, 05 Kasım 2020 13:31:51 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Binek Araç Birliği’nin (CPCA) yaptığı açıklamaya göre, Çin’de günlük perakende araç satışları bu yıl Ekim ayının son haftasında (26-31 Ekim) aylık bazda %4 artış ve yıllık bazda %1 düşüş göstererek 106.828 adet oldu.

Çin’de günlük perakende araç satışları Ekim ayında aylık %1 ve yıllık %10 artışla 57.000 adet seviyesinde yer alarak söz konusu dönemde satış teşvik faaliyetleri nedeniyle iyi bir performans gösterdi.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği gibi, Danıştay, 3 Kasım tarihinde 2021-2035 dönemi için yeni enerjiyle çalışan araç satışlarına yönelik planını açıklamıştı. 2025 yılına kadar Çin’deki araç satışları içinde yenilenebilir enerjiyle çalışan araç satışlarının payı %20’ye yükselmesi planlanıyor. Ülkede yeni elektrikli araç üretiminin de belirgin bir artış kaydetmesi ve dolayısıyla çelik talebini de ciddi anlamda yükseltmesi bekleniyor.


Etiketler: Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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