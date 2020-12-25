Çin’de geri dönüştürülebilir çelik için yeni standartların detayları yayımlandı

Cuma, 25 Aralık 2020 15:22:45 (GMT+3) | Şanghay

Çin Metalürjik Bilgi ve Standardizasyon Enstitüsü, Çin’de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olması beklenen yeni ithal hurda standartlarına dair daha detaylı bir rapor yayımladı.

Piyasa kaynakları yeni standartların ne zaman yürürlüğe gireceğini henüz öğrenmedi, ancak çoğu, resmi belgenin 1 Ocak’ta yayımlanmasını bekliyor. Söz konusu rapordaki detaylarda, hurdanın ithal edilebilmesi için sınıflandırmalar ve gerekli içerikler (kaliteye bağlı olarak %0,3-1 aralığında) sunuldu. Söz konusu gereklilikler, piyasadaki beklentiyle uyumlu oldu.

Geri dönüştürülebilir çelik için yeni standartlar, işleme yöntemleri ve kimyasal bileşimlerine göre, ağır, orta kalınlıkta, küçük kalınlıkta, dilimlenmiş, blok tipi, ferroalyaj ve dökme demir olmak üzere yedi kategoriden oluşacak.

Ağır Geri Dönüştürülebilir Çelik 6 mm’den kalın, 10 mm’den yüksek çaplı, 1.500 mm’den kısa, 600 mm’den dar ve 1.500 kg’dan hafif olmak üzere HRS 101 ve HRS 102 kalitelerinde

Orta Kalınlıkta Geri Dönüştürülebilir Çelik 4 mm’den kalın, 8 mm’den yüksek çaplı, 1.500 mm’den kısa, 600 mm’den dar ve 1.500 kg’dan hafif olmak üzere MRS 201 ve MRS 202 kalitelerinde

Küçük Kalınlıkta Geri Dönüştürülebilir Çelik 2 mm’den kalın (veya 2 mm’den düşük kalınlıkta yeni ürünler), 1.500 mm’den kısa, 600 mm’den dar ve 1.500 kg’dan hafif olmak üzere LRS 301, LRS 302 ve LRS 303 kalitelerinde

Dilimlenmiş Geri Dönüştürülebilir Çelik hacim yoğunluğu 0,8t/metreküpten fazla olmak üzere SRS401, SRS402 ve SRS403 kalitelerinde

Blok Tipi Geri Dönüştürülebilir Çelik 1.500 mm’den kısa, 1.000 mm’den dar, 1.000 mm’den alçak ve 2.000 kg’dan hafif olmak üzere BRS501, BRS502 ve BRS503 kalitelerinde

Ferroalyaj Geri Dönüştürülebilir Çelik 1.500 mm’den kısa, 1.000 mm’den dar ve 1.500 kg’dan hafif olmak üzere ARS501, ARS502 ve ARS503 kalitelerinde

Dökme Demir Geri Dönüştürülebilir Çelik 2 mm’den kalın, 1.500 mm’den kısa, 1.000 mm’den dar ve 1.500 kg’dan hafif olmak üzere CRS501 ve CRS502 kalitelerinde

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