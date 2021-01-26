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Çin’de çelik stokları Ocak ayı ortasında %8,3 arttı

Salı, 26 Ocak 2021 12:02:45 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Ocak ayı ortasında (11-20 Ocak), Çin'in 20 büyük şehrinde beş başlıca nihai çelik ürünün toplam yerel stokları, ay başında kaydedilen seviyeye kıyasla 640.000 mt veya %8,3 artış göstererek 8,35 milyon mt oldu.

20 Ocak itibarıyla, 10 Ocak’a kıyasla Çin'de yerel sıcak sac stokları %4,5 artışla 1,39 milyon mt, soğuk sac stokları %3,1 artışla 1,01 milyon mt ve orta kalınlıkta levha stokları %1,1 artışla 950.000 mt seviyesinde yer aldı. Uzun ürün stoklarındaki artış oranları ise daha büyük oldu. Filmaşin stokları %15,1 artışla 1,37 milyon mt ve inşaat demiri stokları %11 artışla 3,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  Çin  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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