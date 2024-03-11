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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Şubat döneminde yıllık %3,9 geriledi

Pazartesi, 11 Mart 2024 11:47:55 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Şubat ayında aylık %0,4 ve yıllık %4,9 düşüş gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ise bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,7 düşüş kaydederken aylık %0,2 geriledi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %3,4, aylık bazda %0,2 düştü.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,6 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %3,4 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu 

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