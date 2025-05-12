Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Nisan döneminde yıllık %10 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Nisan ayında aylık %1 ve yıllık %8,6 düşüş gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,7 düşüş kaydederken aylık %0,4 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,7, aylık bazda %0,6 geriledi.
Bu yılın Ocak-Nisan döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,4 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %2,4 gevşedi.