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Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Ocak-Nisan döneminde yıllık %10 geriledi

Pazartesi, 12 Mayıs 2025 12:04:00 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Nisan ayında aylık %1 ve yıllık %8,6 düşüş gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,7 düşüş kaydederken aylık %0,4 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,7, aylık bazda %0,6 geriledi.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,4 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %2,4 gevşedi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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