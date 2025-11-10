Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde yıllık %8,2 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Ekim ayında aylık %4,5 artış ve yıllık %0,7 düşüş gösterdi. Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla %8,2 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,1 düşüş kaydederken, aylık bazda %0,1 arttı. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,7 düşerken, aylık %0,1 arttı.
Bu yılın Ocak-Ekim döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,7 düşerken, sanayi üreticilerinin alım fiyatları da yıllık %3,2 gevşedi.