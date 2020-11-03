Çin'de ağır kamyon satışları Ekim’de aylık bazda düştü, yıllık bazda %41arttı

Salı, 03 Kasım 2020 14:32:57 (GMT+3) | Şanghay

Çinli otomotiv sektörü bilgi sağlayıcısı cvworld.cn’in yayımladığı verilere göre, bu yılın Ekim ayında, Çin'de ağır kamyon satışları Eylül ayına kıyasla %14,3 düşüş gösterirken, yıllık bazda %41 artışla yaklaşık 129.000 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Çin’de ağır kamyon satışları yıllık bazda %39 artışla 1,37 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Ağır kamyon satışları Ekim ayında tarihinin en yüksek Ekim ayı seviyesinde kaydedildi ve bu durum bu yılın Nisan ayından beri ardı ardına yedi ay boyunca aylık satışlarda rekor seviyelere ulaşılmış oldu.

Üçüncü aşama çevre koruma önlemleri kapsamında ağır kamyonların elden çıkarılmasına yönelik teşviklerin süresi bu yılın sonunda dolacağı için, bu yılın dördüncü çeyreğinde Çin’de ağır kamyon satışlarının yüksek seviyelerde yer almaya devam edeceği düşünülüyor.