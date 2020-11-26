Çin kotalar dahil olmak üzere tüm hurda ithalatını yasakladı, piyasa yeni standartları bekliyor

Perşembe, 26 Kasım 2020 17:33:19 (GMT+3) | İstanbul

Çinli yetkililer, şu anda kotalara tabi olan geri dönüştürülebilir çelik ürünleri dahil olmak üzere tüm hurda ithalatını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yasakladığını açıklayan bir belge yayımladı. Hhükümetin yerel piyasayı koruma planıyla paralel olan bu açıklamanın, yıl sonuna kadar yeni hurda ithalatı standartlarının onaylanması beklendiği için, piyasayı pek fazla etkilemesi beklenmiyor. Söz konusu standartlar, Çin piyasasını iyi kalitede hurdaya sahip yabancı satıcılara açacak.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Genel Gümrük İdaresi, yetkililerin kota dahilindeki ithalat izinlerini 31 Aralık 2020 tarihinden sonra onaylamayı durdurmasıyla birlikte, önümüzdeki yıldan itibaren Çin’de tüm katı hurda ithalatının yasaklanacağını belirten bir açıklama yayımladı. Bu da, 2020’den sonra mevcut sistemin kalkacağı ve hammadde ithalatı kotasının uzatılmayacağı anlamına geliyor.

Bu açıklama piyasa oyuncularını endişelendirdi, ancak birçok piyasa kaynağı ve yetkiliye göre bu durum, Çin hükümetinin standardizasyon oluşturarak, ülkeye düşük kalitede ürün girmesini engelleyecek olan yeni hurda ithalatı sistemini uygulamaya sokmasını iptal ettiği anlamına gelmiyor.

Yeni standartlara uygun geri dönüştürülebilir çelik ürünleri ithal edilebilecek ve kota sınırlamasına tabi olmayacak. Söz konusu ürünlerin yeni standartları için taslak plan Kasım ayında yayımlandı, görüşlerin alınmasının ardından bu yılın sonunda resmi olarak açıklanacak.