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Çin kömür sektörünün gelişimine yönelik 15. Beş Yıllık Planı yayımladı

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 10:02:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi, 10 Ağustos tarihinde Çin kömür sektörünün gelişimine yönelik 15. Beş Yıllık Planı yayımladı. Buna göre Çin'in büyük ölçekli modern kömür madenlerinin kapasite içindeki payının 2030 yılına kadar %87'ye ulaşması hedefleniyor.

Piyasa kaynakları, kömür arzındaki sıkıntının daha da artmasının beklendiğine ve bunun kömür fiyatlarının yükseliş potansiyelini güçlendireceğine dikkat çekiyor.

Kömür sektörünün gelişimine yönelik 15. Beş Yıllık Plan'a göre 2030 yılına kadar kömür tüketimi zirveye ulaşırken modern bir kömür sanayisi sistemi de büyük ölçüde kurulmuş olacak.

Piyasa kaynakları, yerel arz-talep dengesindeki iyileşme göz önüne alındığında kömür fiyatlarının piyasa beklentilerinin üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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