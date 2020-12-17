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Çin gemi hurdasını çelik üretiminde kullanılan hammaddelerden sayacak

Perşembe, 17 Aralık 2020 17:14:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yabancı gemilerin tamiri ve onarımından elde edilen tüm çelik hurdasının, çıkarılmasına, transferine, kullanımına ve bölge içerisinde dağıtımına izin verilecek. Bu durum, ithal hurda yönetimiyle uyumlu olmayacak ve bunun için hurda ithalatı ruhsatına başvurulması gerekmeyecek.

Söz konusu ürünler, ithalat beyannamesi işlemlerinden geçecek ve vergi ödemesi yönetmelik doğrultusunda yapılacak. Ürünler, inceleme için ithalat ruhsatından muaf tutulacak ve liman yönetiminin kısıtlamasına tabi olmayacak.


Etiketler: hammaddeler  hurda  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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