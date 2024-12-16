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Çin çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Kasım döneminde %3,6 artış kaydetti

Pazartesi, 16 Aralık 2024 12:18:01 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık %3,6 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Ekim döneminde kaydedilen artışa kıyasla 0,4 puan daha yüksek. Yalnızca Kasım ayında ise söz konusu üretim yıllık bazda %6,7 artış gösterdi.

Yılın ilk 11 ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %5,8 artarken, yalnızca Kasım ayında aylık %0,46 ve yıllık %5,4 artış kaydetti.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %3,2 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %5,9 arttı. Yalnızca Kasım ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %4,2 ve %6 artış gösterdi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 

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