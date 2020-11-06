Çin 2021 yılının sonunda hurda ithalatına yeniden başlayacak

Cuma, 06 Kasım 2020 15:33:25 (GMT+3) | Şanghay

Çin Metalurji Endüstrisi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI) tarafından yapılan açıklamaya göre, yakın zaman önce geri dönüştürülebilir çelik ürünlerin ithalatı için yeni standartlara dair bir taslak yayımlandı ve görüş alma aşamasına geçildi. Resmi plan ise bu yılın sonunda yayımlanacak. Çin’in, bakır ithalatına uyguladığına benzer bir prosedür uygulayarak, 2021 yılının sonunda geri dönüştürülebilir çelik ithalatına yeniden başlaması bekleniyor.

İşleme yöntemi ve kimyasal bileşime göre geri dönüştürülebilir çelik ürünleri, ağır, orta, küçük, blok, değirmen hurdası ve paslanmaz şeklinde kategorize edilecek. Bununla birlikte, gemi hurdası, araç hurdası ve işlenemeyen diğer geri dönüştürülebilir çelik ürünleri ithal edilemeyecek.

Buna ek olarak, geri dönüştürülebilir çelik ithalatı için uzunluk standardı 1 metreden 1,5 metreye yükseltildi. Ancak, çoğu çelik üreticisine 1 metrelik hurda gerekiyor, bu da ithalat görüşmelerinde tüccarların uzunluk konusunda da anlaşmaları gerektiğini gösteriyor.

Aynı zamanda, hurdanın içinde plastik, kauçuk, talaş, elyaf ve kağıt gibi çevreye etki eden içeriğe sahip ürünlerin oranı %0,3’ü geçemezken, çimento, döküntü, refrakter vs gibi çevreye etki etmeyen ancak kaliteyi etkileyen içeriğe sahip ürünlerin oranı ise %1,5’i geçemeyecek. 2004 yılında yayımlanan bir önceki ulusal standartlara göre, “(metal dışı ve metal içerikli zararlı atıklar hariç) metal harici içeriklerin” toplam ağırlığının her bir hurda denetleme kümesinde, toplam ağırlığın %0,5’ini geçmemesi gerekirdi. Yeni standart ise bu oranı %0,3’e düşürerek, ülkeye geri dönüştürülebilir çeliğe karışmış yabancı atığın sokulmasını önleyecek.

Çin’de ithalatın yasaklandığı 2019 yılında yapılan toplam hurda ithalatı, yaklaşık 2 milyon mt’dan 200.000 mt’un altına düştü.