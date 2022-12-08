ÇİB: Türkiye Sırbistan'ın en fazla çelik ithal ettiği ülke oldu

Perşembe, 08 Aralık 2022 13:34:07 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) yeni pazarlara açılma ve mevcut fırsatları değerlendirme stratejileri kapsamında Sırbistan’a ticaret heyeti düzenledi. Bu kapsamda 19 Türk ihracatçı şirketin katılımıyla, buradaki varlıklarını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak için görüşmeler yapıldı.

ÇİB Başkanı Adnan Aslan, Sırbistan Türkiye’nin başlıca çelik ihracat rotalarından olmasa da, Rusya-Ukrayna savaşının bölgede Türk çeliğine yönelik talebi artırdığını belirtti. Aslan, “Sırbistan geçtiğimiz yıl yaklaşık 1,2 milyon mt çelik ithal etti ve ülkenin başlıca ithalat kaynağı 183.000 mt ile Bosna Hersek olurken, onu 167.000 mt ile Türkiye takip etti. Öte yandan, bu yılın ilk yedi ayında Sırbistan’ın Türkiye’den çelik ithalatı %88 artışla 154.000 mt’a çıkarak ilk sıraya yerleşti. Türkiye’nin Sırbistan çelik pazarındaki payı 2021’de %13,9 olurken, bu yılın ilk yedi ayında %23 seviyesinde yer aldı,” ifadelerini kullandı.

2021’in ilk on ayında Sırbistan Türkiye’nin çelik ihracat sıralamasında 32. olurken, bu yılın aynı döneminde 21. sıraya yerleşti. Söz konusu dönemde, Türkiye’nin Sırbistan’a çelik ihracatı %53 artışla 235.000 mt olurken, bu ihracatın değeri %61 artışla 271 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, Türkiye’nin Sırbistan’a en çok ithal ettiği beş ürün yassı kaplama, ticari profil, dikişli boru, sıcak haddelenmiş yassı mamul ve inşaat çeliği oldu.