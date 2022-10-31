ÇİB: Türk çelik ihracatçılarının Baltık bölgesindeki varlıkları güçlenecek

Pazartesi, 31 Ekim 2022 11:30:28 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) yeni pazarlara açılma ve mevcut fırsatları değerlendirme stratejileri kapsamında Estonya ve Letonya’ya ticaret heyeti düzenledi. Bu kapsamda 17 Türk ihracatçı şirketin katılımıyla, Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle ortaya çıkan fırsatları değerlendirerek Baltık bölgesindeki varlıklarını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri kurmak için görüşmeler yapıldı.

Estonya ve Letonya’nın Türkiye’nin çelik ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler arasında ön sıralarda olmamasına rağmen Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin yeni fırsatlar doğurduğunu ifade eden ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, Avrupa’nın Rusya’ya ambargosunun bu iki ülkenin çelik ithalatındaki dengeleri de değiştirdiğini belirtti. Her iki ülkenin de en büyük çelik tedarikçisinin Rusya olduğunu söyleyen Aslan, bu yılın ilk yedi ayında Estonya’nın Rusya’dan ithalatının yıllık %50 düştüğünü bildirdi. Rusya Letonya’nın en büyük tedarikçisi olmaya devam etmesine rağmen ülkenin Rusya’dan çelik ithalatında yıllık %70 düşüş kaydedildi. Aslan, Avrupa’nın Rusya’ya ambargosu devam ettiği sürece bu rakamların daha da düşebileceğini belirtti.

Söz konusu iki ülkenin Rusya’dan ithalatı düşerken Türkiye’den yaptıkları ithalatın ciddi oranda arttığını bildiren ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı, bu yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin Estonya’ya çelik ihracatının yıllık %392 artışla 70.000 mt’a, Letonya’ya çelik ihracatının ise yıllık %30 artışla 21.000 mt’a yükseldiğini kaydetti. Letonya pazarında Türkiye’nin payı %1,8’den %4,1’e, Estonya’daki payı ise %2,1’den %9’a çıktı. Türkiye son verilerle birlikte Estonya’da en büyük 5 ithalatçı ülke arasına girmeyi başardı. Adnan Aslan söz konusu ülkelere ihracatın önümüzdeki dönemde daha da artacağını öngörüyor.

Öte yandan, resesyona bağlı olarak Avrupa’nın çelik talebi yavaşlarken, Rusya ve Ukrayna’nın varlığının azaldığı Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Amerika pazarlarındaki canlı talebin Türk çelik ihracatçıları için önemli bir fırsat yarattığı bildirildi.