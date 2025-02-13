China Shenhua Energy, Hangjin Energy'nin tüm hisselerini satın aldı

Çin’in büyük ölçekli madencisi China Shenhua Energy, CHN Energy'nin bağlı kuruluşu olan İç Moğolistan merkezli kömür madencisi Hangjin Energy'nin %100 hissesini satın almak için gereken 853 milyon RMB (119 milyon $) tutarındaki ödemeyi yaptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu satın almanın şirketin İç Moğolistan bölgesindeki rekabet gücünü güçlendireceğine inandığını söyledi.

Satın almanın tamamlanmasıyla şirketin kömür kaynakları ve geri kazanılabilir kömür rezervlerinin sırasıyla 3,841 milyar mt ve 2,087 milyar mt artacağı belirtildi. Bu rezervler şirketin mevcut kömür kaynaklarının ve geri kazanılabilir rezervlerinin %11,40'ını ve %13,59'unu oluşturacak.