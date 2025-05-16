China Coal Energy’nin kömür satışları Ocak-Nisan döneminde %1,2 geriledi

Çinli maden şirketi China Coal Energy Co., Ltd., bu yılın Nisan ayında yıllık bazda %5,4 artışla 11,1 milyon mt kömür ürettiğini, satışlarının da yıllık bazda %5,8 düşüşle 21,47 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Nisan ayında, şirketin kendi ürettiğimi kömür satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4 artarak 11,14 milyon mt oldu.

Yılın ilk dört ayında ise şirket, yıllık bazda %2,8 artışla 44,4 milyon mt kömür ürettiğini, satışlarının yıllık bazda %1,2 düşüşle 85,24 milyon mt seviyesine gerilediğini belirtti.

Aynı dönemde kendi ürettiğimi kömür satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre %0,9 artarak 43,82 milyon mt oldu.