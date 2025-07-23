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China Coal Energy’nin kömür satışları 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde %3,6 düştü

Çarşamba, 23 Temmuz 2025 11:13:39 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in önde gelen kömür üreticilerinden China Coal Energy Co., Ltd, bu yıl Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %4,9 düşüşle 11,04 milyon mt kömür ürettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin kömür satışları ise yıllık bazda %11,2 düşüşle 21,56 milyon mt olarak kaydedildi.

Sadece Haziran ayında, şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık bazda %1,3 düşüşle 11,53 milyon mt’a indi.

Bu yıl Ocak-Haziran döneminde ise China Coal Energy yıllık bazda %1,3 artışla toplam 67,34 milyon mt kömür üretti. Söz konusu dönemde toplam kömür satışları ise yıllık %3,6 düşüşle 128,68 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. 

İlk altı ayda şirketin kendi üretimi kömür satışları yıllık %1,4 artışla 67,11 milyon mt oldu.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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