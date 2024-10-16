Cezayir yerel çelik sektörünü korumak için bazı çelik ürünlerinin ithalatını yasakladı

Yerel basında çıkan haberlere göre Cezayir Ulusal Bankalar ve Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, ticaret bakanlığının bazı çelik ürünlerinin ithalatını yasakladığı duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda, filmaşin veya alaşımlı çeliklerin yanı sıra demir veya çelik palplanş ithalatına yasak getirildi. Bu hamleyle birlikte yetkililer, yerel çelik sektörünü korumayı ve sektörün gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Öte yandan bankalardan söz konusu çelik ürünlerinin ithalatını onaylamaması talep edilse de duyurudan önce bankaların onayladığı ve henüz tamamlanmamış ithal siparişler karardan etkilenmeyecek.