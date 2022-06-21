﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

CCIA: Zararda olan kok şirketleri üretime devam etmemeli

Salı, 21 Haziran 2022 10:58:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Kömür Endüstrisi Birliği (CCIA), 20 Haziran tarihinde Shanxi, Hebei, İç Moğolistan, Shandong, Jiangsu, Shaanxi, Jiangxi ve Guizhou bölgelerinden başlıca kok tesislerinin katılımıyla internet üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Tüm katılımcılar CCIA’nın önerisini onaylayarak, zarar kaydettikleri zaman üretim yapmamayı ve kâr etmedikleri sürece de satış yapmamayı kabul etti. Kok endüstrisinde üretim askıya alınacak ve kömür alımları ertelenecek. Buna ek olarak sınırlı miktarda arz, çoğunlukla itibarlı müşterilere satılacak. Şu anda çelik sektöründe bir gerileme yaşanırken, kok talebi arzı aştı ve bu durum devam edecek. Birlik, ilgili endüstriler salgın sonrası zor bir dönemden geçtiği için, tüm piyasa oyuncularını bu zorluklara karşı ortak bir yanıt vermeye davet etti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Uzak Doğu Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de vadeli koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatları olumsuz görünüm nedeniyle biraz daha geriledi

20 Haz | Hurda ve Hammadde

Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Nisan döneminde %4,2 azaldı

20 Haz | Çelik Haberler

Fitch Ratings 2022 yılı için demir cevheri fiyat beklentisini yükseltti

20 Haz | Çelik Haberler

Avustralya çıkışlı koklaşabilir taş kömürü fiyatları destek görmüyor, yeni bağlantı seviyeleri tekliflerden düşük

17 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’de koklaşabilir taş kömürü ve kok piyasalarına aşağı yönlü beklentiler hakim

17 Haz | Hurda ve Hammadde

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 6-12 Haziran döneminde arttı

17 Haz | Çelik Haberler

Çin’de yerel koklaşabilir taş kömürü fiyatları - 24. Hafta

17 Haz | Hurda ve Hammadde

Olumsuz görünüm Çin’de vadeli koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını aşağı çekiyor

16 Haz | Hurda ve Hammadde

Rusya Çin’e koklaşabilir taş kömürü satmaya devam ediyor

15 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin’in kömür üretimi Ocak-Mayıs döneminde %10,4 arttı

15 Haz | Çelik Haberler