CCIA: Zararda olan kok şirketleri üretime devam etmemeli

Salı, 21 Haziran 2022 10:58:56 (GMT+3) | Şanghay

Çin Kömür Endüstrisi Birliği (CCIA), 20 Haziran tarihinde Shanxi, Hebei, İç Moğolistan, Shandong, Jiangsu, Shaanxi, Jiangxi ve Guizhou bölgelerinden başlıca kok tesislerinin katılımıyla internet üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Tüm katılımcılar CCIA’nın önerisini onaylayarak, zarar kaydettikleri zaman üretim yapmamayı ve kâr etmedikleri sürece de satış yapmamayı kabul etti. Kok endüstrisinde üretim askıya alınacak ve kömür alımları ertelenecek. Buna ek olarak sınırlı miktarda arz, çoğunlukla itibarlı müşterilere satılacak. Şu anda çelik sektöründe bir gerileme yaşanırken, kok talebi arzı aştı ve bu durum devam edecek. Birlik, ilgili endüstriler salgın sonrası zor bir dönemden geçtiği için, tüm piyasa oyuncularını bu zorluklara karşı ortak bir yanıt vermeye davet etti.