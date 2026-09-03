Bulgaristan, Kozloduy nükleer santrali için Rusya'dan demir çelik ithalatını yaptırımlardan muaf tuttu

Yerel basında yer alan haberlere göre Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Kozloduy Nükleer Enerji Santrali'ne Avrupa Birliği yaptırımlarından muafiyet tanıyarak santralin mevcut bir sözleşmenin uygulanması kapsamında Rusya'dan belirli demir çelik ürünleri ithal etmesine izin verdi.

Muafiyet sözleşme sona erene kadar geçerli olacak

İlgili sözleşme kapsamındaki ürünler, sözleşmenin süresi dolana kadar yaptırımlardan muaf tutulacak. Hükümet, ekipmanın ilk tasarımcıları ve üreticileri tarafından tedarik edilen parçalara erişimin nükleer güvenliğin ve radyasyondan korunmanın sağlanmasının yanı sıra kesintisiz elektrik üretiminin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kozloduy Bulgaristan'ın elektrik arzında kilit rol oynamayı sürdürüyor

Bulgaristan'ın tek nükleer enerji santrali olan Kozloduy ülkenin yıllık elektrik üretiminin üçte birinden fazlasını karşılıyor. Santralde sırasıyla 1987 ve 1991 yıllarında devreye alınan, Rus tasarımı VVER-1000 tipi basınçlı su reaktörleriyle donatılmış 5 ve 6 no'lu üniteler faaliyet gösteriyor. Hükümete göre kurulu ekipmanın önemli bir bölümünün Rusya menşeli olması, santralin güvenli ve istikrarlı şekilde çalışabilmesi için belirli orijinal parçalara erişimin devam etmesini gerekli kılıyor.